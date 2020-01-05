В Николаеве матрос сделал предложение своей девушке во время принятия присяги

В Николаеве состоялась торжественная церемония принятия присяги на верность народу Украины военнослужащими срочной службы Военно-морских сил Украины, во время которой один из матросов сделал предложение своей девушке.

Об этом пишет интернет-журнал NikLife со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

«Романтической изюминкой мероприятия стало признание в любви. В униформе матрос Богдан встал на колено и спросил свою девушку, готова ли она выйти за него замуж, на что получил утвердительный ответ», — говорится на странице Минобороны.

Также отмечается, что на протяжении месяца матросы-контрактники на базе Центра обучались военному делу. Занятия состояли из трех частей: тактическая, огневая и медицинская подготовка. Большинство из воинов будут нести службу в береговых подразделениях и в корабельном составе ВМС Вооруженных Сил Украины. Присягу приняло 298 курсантов 198-го Учебного центра ВМС, а в течение 2019 году в учебном центре было подготовлено около тысячи призывников.

Напомним, как в Николаеве руководитель коллектива Inspire сделал предложение своей возлюбленной во время выступления.