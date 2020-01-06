В Индонезии ученые нашли самый большой цветок в мире

В Индонезии ученые обнаружили самый большой цветок в мире — раффлезию.

Об этом сообщает Центр охраны природных ресурсов Западной Суматры, передает «InfoResist».

По данным ведомства, диаметр цветка составил почти 122 сантиметра, что стало абсолютным рекордом.

Цыеток вырос на месте прежнего рекордсмена, диаметр которого был на десять сантиметров меньше. Раффлезия — паразитическое растение, не имеющее листьев и корней. Все необходимые для жизни вещества цветок получает из тканей растения-хозяина через специальные корни-присоски.