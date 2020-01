Илон Маск успешно вывел на орбиту еще 60 интернет-спутников

Утром 7 января ракета-носитель среднего класса Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на переходную орбиту высотой 290 км 60 интернет-спутников Starlink общим весом около 15 400 кг.

Об этом сообщает SpaceX.

Ракета стартовала с комплекса SLC 40 базы ВВС США на мысе Канаверал (Флорида).

Маршевая ступень приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. (Эту часть ракеты использовали в четвертый раз). Одну из створок головного обтекателя судну обеспечения Ms.Tree поймать не удалось.

Далее будет проведена проверка работоспособности спутников, после чего, если не будут обнаружены дефекты, аппараты поднимут на высоту 550 км. При этом не прошедшие проверку останутся на высоте 290 км и сгорят в атмосфере.

Это уже третий вывод на орбиту 60 спутников. До этого аппараты Starlink были запущены в мае и ноябре прошлого года.

Starlink — проект системы околоземных спутников SpaceX. Цель – обеспечение недорогого и быстрого интернета. После шестого запуска спутников планируется предлагать услуги в отдельных местах США, после двадцати четырех – по всему миру. Затраты проекта – около 10 миллиардов долларов.