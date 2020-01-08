Главный патрульный Николаевщины Данила прокатил юных горожан на служебном кроссовере по случаю Рождества

Во вторник, 7 января, николаевские патрульные традиционно разнообразили каникулы юных горожан, устроив для них Рождество недалеко от центральной елки.

Об этом пишет интернет-журнал NikLife.

На Соборной площади разместились несколько локаций, где дети смогли незабываемо провести время с полицейскими. Маленьким гостям праздника представилась возможность сфотографироваться за рулем служебной машины, поиграть в ней и примерить специальное обмундирование.

Большая очередь собралась, дабы прокатиться вместе начальником патрульной полиции Николаевской области Виталием Данилой на служебном кроссовере «Mitsubishi Outlander», украшенным «оленьими рожками». Немалое количество желающих ожидало также приза за активность в викторине, посвященной правилам дорожного движения.

Не пришлось скучать и взрослым. Многие охотно решились примерить алкоочки и пообещать не шуметь после 22 часов вечера ради приза - сумки с логотипом патрульной полиции.