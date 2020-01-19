Девушка из Харькова продала свою девственность за 1,2 миллиона евро, - СМИ

Украинка Катя из Харькова продала свою девственность за 1,2 миллиона евро, выставив ее на продажу через онлайн-агентство Сinderella escorts.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Daily Mail».

В декабре 19-летняя Катя сообщила, что планирует продать свою девственность, что было подтверждено врачом, не менее чем за 84 тысячи 120 фунтов стерлингов.

На этой неделе агентство подтвердило, что она продала свою девственность 58-летнему мюнхенскому бизнесмену, который владеет фитнес-студиями по всей Европе, за 1,2 миллиона евро.

В рассказе о себе Катя сказала, что планирует потратить деньги на «путешествия, роскошь и хорошую жизнь». Согласно сайту, покупатель «готов жениться на Кате и поддерживать ее финансово в будущем с ежемесячным бюджетом в 10 тысяч».

Напомним, что ранее СБУ задержала женскую группировку, которая продавала девушек в сексуальное рабство.