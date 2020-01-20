«Просто свалка в центре города»: Николаевец пожаловался, что недострой на 3-й Слободской превратили в свалку и притон для бездомных

В центре Николаева, на 3-й Слободской, в недостроенном здании ночуют бомжи и образовалась мусорная свалка.

На состояние территории пожаловался местный житель на странице Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

Мужчина рассказал, что в недострое регулярно собираются дети, чтоб покурить и выпить алкоголь, ночуют бездомные и наркоманы. Кроме того, на территории недостроенных зданий много мусора.

«Прошу обратить внимание! Многострадальный недострой на 3-й Слободской, бомжи жили с августа, сейчас только приходят, в недострое что только не происходит... Дети курят, употребляют спиртное. Наркоманы – постоянные госты. Один ребенок там погиб, пьяний упал... Девушку убивали тоже там... Ограждения нет много лет. Просто свалка в центре города, никому нет дела», - написал мужчина.

Стоит отметить, что ранее руководство Черноморского национального университета имени Петра Могилы попросило городские власти передать недострой им в собственность для размещения там медицинского факультета. Однако депутаты городского совета не поддержали этот вопрос.