Президент Зеленский и украинская делегация уступили свои места на форуме памяти Холокоста тем, кто его пережил

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация передали свои места на мероприятиях посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), которые проходят 22-23 января в Иерусалиме, людям, которые пережили Холокост.

Об этом сообщил Президент на своей странице в Facebook.

Так, по прибытию в Израиль они узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию.

«Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно. К тому же это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины», - говорится в сообщении.

Он отметил, что делегация примет участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль.

«Но на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг - сохранил жизнь тогда, когда его практически невозможно было сохранить», - написал Зеленский.

Напомним, что президент Польши не полетит на форум в Израиле, где будет выступать Путин. Причиной решения Дуды стало то, что израильские организаторы не предусмотрели выступления польского президента, в отличие от представителей Израиля, России, Германии, Франции, Великобритании и США.