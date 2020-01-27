NASA обнаружили в космосе «звезду-вампира»

Об этом сообщили в NASA.

Система состоит из белого и коричневого карликов. Последний делает оборот вокруг своего компаньона каждые 83 минут на расстоянии около 400 тыс. километров (это примерное расстояние от Луны до Земли).

Звезды расположены настолько близко, что белый карлик вытягивает вещество у соседа, как «вампир», отмечают астрономы. Она формирует диск вокруг белого карлика. Когда количество вещества достигает пиковых значений, диск вспыхивает, яркость белого карлика повышается в 1600 раз, а потом он снова угасает.

Ученые также отмечают, что белый карлик — это ядро, которое осталось от звезды, которая стареет, и которая на Солнце. Коричневый карлик является космическим объектом массой от 10 до 80 Юпитеров, но из-за своих малых размеров не способен осуществлять ядерный синтез.

Напомним, ранее NASA обнаружило похожую на Землю планету, которая потенциально может быть пригодной к жизни