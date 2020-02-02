Австралия из-за коронавируса запретила въезд для туристов, а США не пускают в страну людей, побывавших в Китае

Премьер-министр Австралии Скотт Мориссон заявил, что с 1 февраля страна не будет впускать в страну людей, которые побывали на материковой части Китая и не являются гражданами Австралии.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на CNN.

Премьер также отметил, что австралийцам, прибывающим из Китая, придется провести две недели в карантине. Правительство выделит полмиллиона масок для них. В аэропортах установят термометры и будут проводить специальные проверки.

Также Австралия рекомендует своим гражданам не путешествовать на материковый Китай из-за распространения коронавируса за пределы провинции Хубэй.

Ранее власти США объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за распространения в мире китайского коронавируса. В частности в США запретили въезд иностранцам, которые на протяжении последних 14 дней были в Китае.

Граждане США, которые будут возвращаться из Китая, будут проходить проверку и в течение 14 дней находиться на карантине.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателям ОГА, в том числе и Николаевской, усилить меры защиты от коронавируса на местном уровне.