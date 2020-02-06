В одной из областей Туркменистана мужчинам запретили закрашивать седину из-за того, что поседел президент страны, - СМИ

В Туркменистане в государственных учреждениях и предприятиях Лебапского велаята (области) работникам мужского пола в возрасте выше 40 лет запретили красить волосы в чёрный цвет.

Об этом сообщает «Радио Азатлык» (подразделение «Радио Свободы»).

В то же время от тех, у кого естественный цвет волос, требуют дать им седой оттенок.

- Практически во всех профильных учреждениях, в том числе школах, учреждениях здравоохранения работникам, которые красят волосы для того, чтобы скрыть седину, велели вернуть естественный цвет волос. Это требование появилось 1 февраля, - сообщил 4 февраля корреспондент, работающий анонимно по соображениям безопасности.

По словам корреспондента, беседовавшего с несколькими работниками бюджетных организаций, в частности учителями школ и медработниками в Фарапском этрапе (районе), данный запрет имеет устный характер. Он добавил, что руководители госорганизаций объясняют это «поседевшими волосами» президента Гурбангулы Бердымухамедова.

- Руководители учреждений говорят, что если в Лебапский велаят приедет Аркадаг (титул президента Туркменистана), то на встречи с ним теперь будут допускаться в основном седовласые люди, - сослался корреспондент на слова бюджетного работника.

Мужчины-бюджетники выражают недовольство тем, что когда Бердымухамедов сам красил волосы в чёрный цвет, от них тоже требовали скрывать седину под чёрной краской, а теперь требуют совершенно обратное.

В последние полтора года на фото и видео в официальных СМИ Бердымухамедов начал постепенно седеть и на сегодняшний день его волосы практически полностью стали белыми. Также после того, как Бердымухамедов начал седеть, в августе 2018 года был введён запрет на покраску волос в женских салонах красоты и мужских парикмахерских.

А в январе 2019 года в связи с изменениями в имидже президента в государственных учреждениях, высших и средних учебных заведениях Туркменистана потребовали незамедлительно поменять портреты президента. В госучреждениях Туркменистана работникам мужского пола уже много лет запрещено отращивать длинные волосы и бороду.

Напомним, что ранее в Туркменистане установили 21-метровый позолоченный памятник действующему президенту.