К международным учениям «Си Бриз-2020», которые проводятся и на Николаевщине, присоединятся еще три страны

В 2020 году среди 20 стран-участниц к международным учениям «Си Бриз» присоединятся Япония, Южная Корея и Норвегия.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В течение недели в «столице» традиционных учений «Си Бриз» - в Одессе, многонациональный штаб согласовывал концепцию и основной сценарий будущих маневров.

Детальный план, содержание стратегических и учебных задач, состав стран-участниц, определение локаций, районов стрельб, а также другие составляющие комплексных многокомпонентных мероприятий - все это было заявлено, просчитано, возложена на легенду учений с учетом специфики каждого ведомства и структуры, которые принимают участие.

Организаторами учений традиционно являются Украина и США. К участию в этом году присоединились около 20 стран. Как отметил руководитель учений от Украины капитан 1 ранга Алексей Доскато, - важным показателем этого года стало привлечение новых участников, а именно представителей Японии и Южной Кореи. Также, впервые в истории «Си Бриз» в сухопутном компоненте планируется участие подразделения Вооруженных Сил Норвегии.

В многонациональном штабе работали специалисты Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Швеции.

От Государственной пограничной службы Украины в «Си Бриз - 2020» запланировано участие семи единиц корабельно-катерного состава и трех отделов специальных действий Морской охраны, пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского пограничного отряда и специального отряда «ДОЗОР», самолета и вертолета пограничной авиации. Итак, более 200 пограничников будут задействованы в морском, сухопутном, противодиверсионной, водолазном и воздушном компонентах учений.

Тем временем, в Минобороны сообщили, что среди сил и средств, которые будут представлять Украину на международных учениях - 20 единиц корабельного состава ВМС ВС Украины, подразделения морской пехоты ВМС ВС Украины, сил специальных операций, Национальной гвардии и Воздушных Сил ВС Украины.

Итак, по легенде учений, в течение июльских двух недель пограничники будут задействованы и в маневрировании, и в разнородных стрельбах, в десантировании с помощью специальных устройств, и без парашютов, в принудительной остановке судна-нарушителя одновременно с воды и с воздуха, в надводных и подводных поисках и в восторге плацдармов в составе интернационального подразделения. Одной из новых упражнений, планируется отработать, будет эвакуация подразделения из воды с помощью специального устройства после выполнения задач.

Как известно, учения «Си Бриз-2020» начнутся летом 2020 года и будут проходить в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

«Си-Бриз» - это ежегодные многонациональные учения, которые проводят с 1997 года, их организуют США и Украины. К аннексии Крыма в 2014 году учения проходили в том числе и на территории полуострова. Основные цели учений - подготовка многонациональных сил по проведению операции безопасности в кризисном регионе, отработка по стандартам НАТО международной операции по установке и обеспечения зоны безопасности судоходства, отработка взаимодействия с кораблями.