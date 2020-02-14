«Вонь страшная»: В Николаеве на улице Южной снесли незаконные «позвонишку», ларек с кофе и «наливайку»

В Николаеве в районе пересечения улицы Южной и проспекта Богоявленского 13 февраля демонтировали три незаконных ларька.

Об этом сообщили на Facebook-странице департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

Как установили специалисты департамента финкотроля, две малые архитектурные формы, расположенные рядом, не имели документов на право занятия земельного участка. Еще в одном киоске осуществлялась продажа алкогольных напитков неизвестного происхождения и сомнительного качества на разлив из пластиковых или стеклянных бутылок без акцизных марок.

«На Южной по проспекту Богоявленском снесли три киоска. Два из них - «позвонишка» и «кофе», а третий - «наливайка». Именно из-за жалоб на последний, решили в первую очередь провести демонтаж. Люди жаловались, что там уже более пяти лет продают алкоголь. Когда приехали на обследование специалисты департамента, даже они ужаснулись! Публика там еще та... Люди, которые достигли, пожалуй, уже самого дна и стали совершенно асоциальными. Выпили в киоске, сходили в туалет возле магазина, выспались на остановке. Присесть, когда ждешь маршрутный транспорт - невозможно. Скамейки заняты, вонь страшная. Можно представить, как жителям это все уже надоело, что даже предлагали поджечь эту будку», - рассказал директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.