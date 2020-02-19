Украинский студент за $1 выкупил право на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Валентин Лавренюк 19-летний студент из Украины Валентин Лавренюк подписал контракт со Стивеном Кингом по программе Dollar Baby и всего за 1 доллар выкупил право на экранизацию его рассказы от 2008 года.

Об этом пишет Yabl.

Молодой человека решил продолжить дело своего отца, Сергея Лавренюка, генерального продюсера компании Solar Media Entertainment, и приобрел права на экранизацию рассказа Стивена Кинга «Велотренажер». Рассказ о художнике Ричарда Сифкица, который пытается похудеть и ездит на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Чем больше Сифкиц худеет - тем чаще его преследуют странные иллюзии.

В рамках программы Dollar Baby Стивен Кинг за 1 доллар делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его работу. Одобрительная ответ на запрос Валентина была получена быстро. Однако таких контрактов заключается от пяти до десяти ежегодно.

Американский писатель Стивен Кинг комментирует продаже прав на экранизацию своего произведения так: «Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же как когда-то протянули мне».

Права на экранизацию рассказа предоставляются в год, по условиям короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на телевидении. Выпуск ленты в широкий прокат будет возможен только личного разрешения Стивена Кинга. Валентин планирует выпустить короткометражный фильм по рассказу до конца этого года, это будет его дебютный проект

Ранее сообщалось, что писателя Стивена Кинга обвинили в плагиате цикла «Темная башня» - у него хотят отсудить $500 миллионов.

Напомним, что ранее украинские аниматоры создали мультсериал по стихам Шевченко в стиле зомби-хоррора.