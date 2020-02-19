В департаменте финконтроля Николаевской мэрии рассказали, почему цветочные киоски рынка «Украина» нужно демонтировать

В департаменте финконтроля Николаевского горсовета дали объяснение относительно ситуации, сложившейся вокруг «цветочного рынка» улице на 6-й Слободской.

Об этом сообщается на Facebook-странице департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета.

В департаменте финконтроля вспомнили обращение торговцев этого рынка к мэру Александру Сенкевичу, где они посетовали на действия сотрудников этого департамента, но отметили, что действуют согласно закону, а проблемы у продавцов цветов возникли по другим причинам.

«Здесь скорее должны быть претензии к арендодателю, а не к власти. 12.05.2017 года истек срок действия договора аренды у ООО «Универсал-Юг». Как обычно, люди платили предприятию арендную плату. Общество, в свою очередь, ничего не платило городу за фактическое пользование землей. Местный бюджет недополучил в целом - 199 828,47 грн. К тому же руководство знало, что срок действия договора истек, что эти киоски стоят незаконно и их демонтаж - лишь дело времени. Но никаких шагов для того, чтобы узаконить право пользования земельным участком, сделано не было», – говорится в сообщении.

Также оказалось, что кроме установленных по договору киосков, еще два, которые уменьшают проход по тротуару, были установлены самовольно, незаконно, без каких-либо разрешительных документов.

Было инициировано рабочее совещание с участием представителей местной власти и общества «Универсал-Юг». По результатам определено, что те объекты, которые установлены самовольно, незаконно и без каких-либо разрешительных документов, должны немедленно готовиться под снос. По другим объектам рекомендуется как можно быстрее привести документы в соответствие с требованиями действующего законодательства или очистить землю города от киосков, который пока расположенны там незаконно.