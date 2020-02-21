Ресторан «Cream Soda» добавил в меню лобстеров и установил первый профессиональный устричный аквариум в городе!

Николаев медленно, но уверенно двигается к званию южной гастрономической столицы, что и доказывает меню ресторана «Cream Soda», в котором можно найти всё: от gluten free блюд и vegan десертов до французских устриц и канадских лобстеров.

А чтобы гости ресторана получали самые свежие морепродукты, на втором этаже заведения установлен большой голубой аквариум с морской водой. Обитают в нем кроме устриц премиум качества «Жилардо» также два лобстера из Канады – Джон и Стив.

По словам шеф-повара «Cream Soda» Виталия Сапотницкого, аквариум не только создает особую обстановку в заведении, но и дает возможность устрицам находиться в условиях дикой природы.

– В этом аквариуме создан микроклимат моря, там постоянно поддерживается температура воды на уровне 10-12 градусов, что позволяет нашим морским друзьям чувствовать себя, как в дикой природе. Когда мы сервируем устрицы для наших гостей, вылавливая их из аквариума, выходит, что мы, как будто, отлавливаем их из моря. Ведь, при заказе устриц, Вы должны быть уверены на все сто процентов, что они свежие, – рассказал Виталий.

Аквариум в «Cream Soda» гарантирует только 100% качество и свежесть морепродуктов, а это и есть главный критерий при выборе первоклассных морских деликатесов.

Теперь вы знаете, где в Николаеве можно заказать себе свежих морских устриц – это ресторан «Cream Soda». Приходите к нам на улицу Лягина, 13 и убедитесь в этом сами!

Заказ столиков по телефонам: 063 944 7309

Мы в соцсети Instagram.