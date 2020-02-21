Суд в Германии разрешил вырубить лес ради постройки завода Tesla

Суд в Германии отклонил жалобу активистов, которые выступали против вырубки леса на участка для строительства завода Tesla в Бранденбурге, под Берлином.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Соответствующее решение высший административный суд Берлина и Бранденбурга вынес в четверг, 20 февраля. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Суд не нашел нарушений в том, что местные власти разрешили подготовительные строительные пресечения в виде вырубки леса на участке.

Отмечается, что в Германии вырубка леса запрещена в период гнездования птиц, который длится с марта до осени. По этой причине лесозаготовительная техника прибыла на участок в середине февраля и приступила к работе.

Отметим, что несколько дней назад активисты федерального экологического союза Зеленая лига направили жалобу в высший административный суд Берлина и Бранденбурга с требованием остановить вырубку леса для строительства завода Tesla.

Перед началом строительства своего первого завода в Европе компания решила вырубить около 300 га леса. Это вызвало недовольство среди местного населения. В середине января около 200 жителей Грюнхайде провели протестную акцию.

Планируется, что завод Tesla в муниципалитете Грюнхайде в 40 километрах к юго-востоку от Берлина заработает летом 2021 года. Ожидается, что ежегодно там будут выпускаться 150 тыс. машин Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тыс. автомобилей в год.