Замглавы Николаевской ОГА Стахевич встретилась с жителями Ольгопольского и Малодворянского сельских советов Еланецкого района

В пятницу, 21 февраля, заместитель председателя областной государственной администрации Татьяна Стахевич провела встречу с представителями Ольгопольского и Малодворянского сельских советов Еланецкого района, которые выступают против присоединения к Воссиятской объединенной территориальной общины.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

По мнению жителей Ольгополя, им более выгодно в будущем присоединиться к Еланецкой объединенной территориальной общине, которая, в отличие от Воссиятского, уже имеет все необходимые органы Управления, отлаженную инфраструктуру, с которой есть лучше транспортное сообщение. Они заявили, что все необходимые документы, подтверждающие согласие общины быть в составе Еланецкой ОТГ.

Выслушав людей, Татьяна Стахевич отметила, что процесс объединения территориальных общин в области начался в 2015 году. В течение длительного периода общины Еланецкого района не воспользовались своим правом добровольности создать ОТГ.

На рабочей встрече по обсуждению перспективного плана формирования территорий общин области, которая состоялась 21 ноября по Еланецкому района глава ОГА поддержал предложение людей создать общество по принципу район-общество, но по сегодняшний день обращений от общин, которые решили объединиться в общину с центром в пгт Еланец в ОГА не поступало.

Заместитель председателя отметила, что это сложный процесс, которому следует уделить внимание значительно раньше, а не тогда, когда уже исчерпаны все законодательно установленные для этого сроки. К тому же, каждая ОТГ должна основываться не в личном видении отдельных лиц, а на детальных профессиональных расчетах финансовой и инфраструктурной способности определенной общины.

По Малодворянскому сельскому совету, то следует отметить, что 16 декабря в адрес облгосадминистрации поступило письмо и копии документов, подтверждающих, что община прошла всю процедуру по созданию общины с центром в селе Воссиятское.

Чтобы должным образом разобраться в ситуации, заместитель председателя облгосадминистрации предложила участникам встречи в тот же день подать в областную государственную администрацию все собранные ими документы, подтверждающие желание общины присоединиться к Еланецкой ОТГ, которые будут рассмотрены облгосадминистрацией соответствии с действующим законодательством.