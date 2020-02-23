В оккупированной Ялте детей согнали на детский военный парад

В городе Ялта аннексированного Крыма детей заставили принять участие в милитаристском параде, который приурочили к Дню защитника Отечества.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

В шествии, приуроченному к российскому празднику 23 февраля, приняли участие ялтинские школьники, члены военно-патриотического движения «Юнармия» и ученики кадетских классов. Также к нему присоединились дети, состоящие в «Школе юных моряков».

Колонны детей прошли по ялтинской набережной к главной сцене, где им подавали кашу из полевой кухни, организованной работниками «ялтинского МЧС». Обычные зрители, которые пришли посмотреть на «торжество», угощения не получили.

Перед сценой юные кадеты продемонстрировали навыки рукопашного боя и танцевальный флешмоб. В то же время военно-патриотический клуб «Пересвет» около памятника Ленину ознакомил желающих с российским оружием — от древних мечей до современных предметов вооружения.

«Юнармия» — движение, созданное по инициативе Минобороны РФ и поддерживаемое российским президентом Владимиром Путиным. В «Юнармию» могут вступить дети от 11 до 18 лет. Стоит отметить, что накануне детей в Севасьтополе учили метать гранаты и стрелять из винтовки.