NASA показало масштабы катастрофического таяния ледников в Антарктиде

NASA представило фотографии, показывающие быстрое таяние ледяной шапки на острове Eagle Island в Антарктиде. Агентство также зафиксировало здесь температуру воздуха в +20 градусов.

Об этом сообщает паблик Space Explorer Mike в Twitter.

«6 февраля 2020 года метеорологические станции зафиксировали самую высокую температуру за всю историю Антарктиды», — говорится в сообщении.

Термометры на базе Эсперанса на северной оконечности Антарктического полуострова показали 18,3° C. Такая температура вызвала таяние на близлежащих ледниках.