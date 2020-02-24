Депутат Николаевского горсовета от «Оппоблока» поздравил с 23-м февраля картинкой с флагом РФ

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Павел Зоткин поздравил с 23-м февраля, который не отмечают в Украине, запостив картинку с флагом Российской Федерации.

Позже он удалил её, но журналист Виталий Тысячный опубликовал её скриншот.

Депутат отредактировал пост и в отдельной записи объяснил, что «флаг увидел позже».

«Вчера, поздравляя своих друзей с 23 февраля, перерепостил «обложку» фильма «Офицеры», который в моем понимании учит нас лучшим чувствам. Флаг России увидел позже. С учётом высокой степени экзальтации эмоций сограждан, отредактировал фото. Мой отец отдал 25 лет службе в Советской Армии. В моей семье принято гордиться историей страны. В отличии от многих присутствующих в фб, своих взглядов я ни кому не навязываю. Но буду продолжать праздновать те праздники, которые считаю своими. Всем мира и добра!» - написал Зоткин.

Напомним, что в 2016 году депутата Николаевского горсовета от «Оппоблока» Зоткина заподозрили в сепаратизме и продвижении идей «Новороссии». В социальной сети ВКонтакте у его страницы был адрес «https://vk.com/archangel_novorossii», а он был ярым поклонником «русского мира» и администратором сепаратистской группы «ЮЖНЫЙ ФРОНТ |НИКОЛАЕВ|» в той же социальной сети, которая «создана для борьбы с фашистской пропагандой и сопротивления с бандеровскими карателями!».