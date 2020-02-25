В Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 25 февраля 2020 года на территории Николаевской области случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавируса 2019-nCoV, не зарегистрированы.

Об этом сообщает управление охраны здоровья облгосадминистрации.

С целью недопущения занесения и распространения на территории области случаев заболевания вызванных новым коронавируса, управлением здравоохранения облгосадминистрации определено учреждение (госпитальная база) для госпитализации больных и подозрительных лиц, отвечающих определению случае 2019-nCov - КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Николаевского областного совета.

Проведена подготовка персонала госпитальной базы, экстренной медицинской помощи и учреждений здравоохранения области по вопросам соблюдения требований противоэпидемического режима, биологической безопасности и биологической защиты в определенных случаях.

Центр общественного здоровья МОЗ напоминает:

- часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

- во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком. избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

- если наблюдается повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, как можно скорее обратитесь к врачу и сообщите ему предшествующую историею путешествий;

- не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения;