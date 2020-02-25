Экс-губернатор Николаевщины Савченко «засветился» в барбершопе Тимати на Кипре

Бывший председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко засветился в модном «блэкстар»-барбершопе на Кипре.

Instagram-Stories c экс-губернатором Николаевщины опубликовала сотрудница заведения Марина, пишет NikLife.

На фото экс-чиновник запечатлен с новой прической от барбера. Стоит отметить, что барбершоп, который был в геолокации, относится к мировой сети барбершопа и тату-салона от известного российского репера Тимати.

«К нам приходят люди разных возрастов и профессий, среди них есть: студенты и топ-менеджеры, футболисты и артисты, политики и военные. Их всех объединяет одно — отношение к своей жизни. Они живут тем, что делают, уверены в себе, в своих поступках и решениях. в том, как хотят выглядеть», - так заведение позиционирует себя в сети.