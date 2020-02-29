В России на праздновании дня рождения блогерши в бассейн засыпали сухой лёд – погибло три человека

В России на праздновании дня рождения в бане в бассейн засыпали сухой лед. Из-за этого погибло трое человек.

Об этом пишут росСМИ.

В пятницу, 28 февраля, блогер Катерина Диденко отмечала день рождения в компании около 20 человек в одном из банных комплексов на юге Москвы.

В какой-то момент в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда, который стал причиной смерти троих людей. Двое гостей получили химические ожоги. Одна из пострадавших — беременная сестра Катерины Анна Диденко.

По задумке, лёд должен был превратиться в эффектный пар, но прыгнув в воду, люди начали синeть и терять сoзнaние.

Представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова заявила, что полиция возбудила уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), устанавливаются обстоятельства смерти трех жителей Москвы.

Врач-терапевт Надежда Чернышова пояснила, что погибшие умерли от нехватки кислорода. В бассейне сухой лед, представляющий замороженную углекислоту, стал газообразным, люди его вдохнули и потеряли сознание, поскольку углекислота быстро обедняет мозг кислородом.

Именинница в Instagram сообщила , что в результате трагедии погиб ее муж Валентин и двое гостей — Наталья и Юрий. На Instagram Диденко «Аптечный Ревизорро» подписан один миллион человек.

«Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры. Больше я не могу... Я написала записку о неразглашении информации, больше ничего не могу сказать», - заявила она.

Ранее сообщалось, что россиянка победила в конкурсе по поеданию пирожных, но задохнулась.