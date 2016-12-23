«Нико-Баскет» выиграл два домашних матча у команды из Кременчуга

В минувший уикенд николаевская команда «Нико-Баскет» в рамках чемпионата высшей лиги по баскетболу обыграла гостей из Кременчуга – команду «Кремень-КДЮСШ-2-Педколледж». Обе игры закончились победой хозяев – 76:64 и 85:70.

Об этом сообщили в пресс-службе «Нико-Баскета».

Ход обеих игр определялся в первую очередь усилиями баскетболистов, ранее участвовавших в чемпионате украинской Суперлиги. В этой связи на площадке доминировал один из лучших в своё время плеймекеров отечественного баскетбола Максим Балашов, который принёс в актив гостей наибольшее количество очков – 27 в первой игре и 25 во второй. У хозяев роль лидера по очкам разделили Ожегов (26 в первой игре, 7 во второй) и Вершинин (25 во второй игре – 7 в первой).

Результативность других игроков «Нико-Баскета»: первая игра – Фурман – 17, Лукьян – 11, Галенко – 7, Берестнев – 4, Липко – 2, Мальцев – 2; вторая игра – Мальцев – 16, Фурман – 15, Галенко – 13, Берестнев - 7, Лукьян – 2.

Благодаря этим победам николаевская команда, руководимая Валентином Берестневым, поднялась на 4-ю ступеньку турнирной таблицы в своей группе.