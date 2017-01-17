Николаевские каратисты завоевали «бронзу» в Хорватии и представят сборную страны на Чемпионате Европы

Трое николаевских каратистов по итогам соревнований в Хорватии будут представлять Украину на Чемпионате Европы по каратэ.

Об этом сообщается на сайте николаевского каратэ-клуба «Fortis».

26-й международный турнир «GRAND PRIX CROATIA» в городе Самобор (Хорватия) проходил с 13 по 15 января. В неем приняли участие 27 стран, 1865 спортсменов из 241 клубов. Украину представляли 128 спортсменов в кумитэ и 34 спортсмена в ката, среди них пятеро представителей Николаева.

«Середа Артем провел 6 поединков, получил бронзу в категории «Кадеты до 57 кг». Ксенжик Виктор провел 5 поединкови взял бронзовую медаль в категории «Юниоры до 76 кг». Авраменко Иван — 6 поединков и 5-е место, категория «12-13 лет свыше 57 кг». Костюков Дмитрий — 4 поединка. Ласько Владислав — 3 поединка», – говорится в сообщении.

Для николаевских каратистов призёров Чемпионата Украины 2016 года данный турнир стал вторым этапом отбора в сборную команду Украины на 43-й Чемпионат Европы среди кадетов, юниоров и молодежи до 21 года, который пройдет 17-19 февраля в Софии (Болгария).

По итогам турнира в Хорватии трое спортсменов из клуба «Fortis» (главный тренер Иван Дрозд) Артем Середа, Виктор Ксенжик и Дмитрий Костюков вошли в состав сборной Украины. Стоит заметить, что представлять страну может только один спортсмен в категории.

Напомним, на Николаевщине около 200 спортсменов сразились в традиционных соревнованиях по киокушин каратэ.