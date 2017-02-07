«Нико-Баскет» в высшей лиге обменялся победами с БК «Мариуполь»

В минувшие выходные николаевская команда «Нико-Баскет» в рамках чемпионата высшей лиги принимала в спорткомплексе «Надежда» гостей из БК «Мариуполь». Первый поединок николаевцы выиграли со счётом 82:64, а во втором уступили – 71:79.

Об этом сообщили в пресс-службе «Нико-Баскет».

Николаевская команда перед матчами с мариупольцами усилилась за счёт форварда Максима Никитина, ранее игравшего в БК «Донецк» и «Кривбассе» (201 см, 102 кг, 4,5 очка, 2,3 подбора за 14 минут на площадке). Именно его активность теперь уже в роли центрового стала решающим фактором победы в первом домашнем поединке. Новичок уверенно противостоял своим более рослым визави в защите и успешно атаковал кольцо соперников, набрав за 28 минут участия в игре 20 очков, отстав только на одно от основного бомбардира команды Ожегова.

«Однако на повторную встречу гости приберегли козырного туза, в роли которого выступил играющий тренер Александр Скутельник – семикратный чемпион Украины в составе мариупольского «Азовмаша». Несмотря на свои без малого 40 лет, он не уступал молодым соперникам в скорости, а точными дальними бросками сводил на нет преимущество хозяев. Когда же те сосредоточили на нём свои защитные усилия, эстафету наставника перенял Евгений Бумбур, который добыл за игру 27 очков. Николаевец Максима Ожегов набрал столько же, но общий результат остался в пользу гостей – 71:79», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что «Нико-Баскет» проигрывал по ходу матча 22 очка, но сумел победить.