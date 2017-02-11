Николаевец рассказал, как ему удалось сорвать джек-пот благодаря броску с центра площадки

Студент николаевского Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова Павел Ковпак рассказал, как у него получилось выиграть джек-пот в конкурсе бросков с центра баскетбольной площадки.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

Ранее сообщалось, что 5 февраля в Киеве в перерыве матча между «Будівельником» и «Запорожьем» проводился конкурс бросков с центра площадки. Одним из его участников стал Павел, который попал в цель с единственной своей попытки. Таким образом он выиграл 60 тысяч гривен.

Как оказалось, Павел профессионально занимается легкой атлетикой, но из-за травмы вынужден был пропустить соревнования и 5 февраля у него оказался «выходной» день.

- На самом деле в тот день я должен был ехать на чемпионат Киева по легкой атлетике. Но поскольку я за пару дней до начала соревнований травмировался, а билеты уже взял, то решил: просто приеду в столицу, погуляю с девушкой. В планах баскетбола не было. Я думал, что в Киеве есть много других интересных мест, которые можно посмотреть. А получилось так, что из-за плохой погоды мы погуляли в центре города, оказались в торговом центре возле Дворца спорта и я тогда подумал, неплохо было бы сходить на матч, до поезда время есть.

- Еще такая ситуация сложилась: у меня не брался билет с телефона, и когда я зашел с айпада, я хотел взять те места, которые я хотел выкупить с телефона, они были забронированы, но не были оплачены. В итоге я взял билеты на соседние места, и так получилось, что именно они приняли участие в конкурсе.

- Когда выходил на площадку, совсем не преследовал цель выиграть 60 тысяч, я просто участвовал в подобных конкурсах в Николаеве. Так и здесь думал – отлично, получу кружку, то есть такой был заряд, я в чем-то уже победил. И когда я бросал, совершенно не было мысли о материальной части этого соревнования. А когда уже попал, у меня было больше радости, что это произошло на глазах у публики, что это круто. И потом уже через какое-то время я сообразил, что это еще и деньги, - рассказывает Павел.

Он пояснил, что на тренировках отрабатывал броски набивного мяча, который весит три килограмма.

- Здесь многое зависело от ее величества фортуны. Потому что, когда я бросал, у меня не было четкого представления, что я должен попасть, я не измерял траектории, ничего не рассчитывал. Это просто был бросок вперед и просто примерно я представлял, куда мне нужно бросать. И в итоге, когда я понял, что мяч таки залетает в корзину, счастью не было предела, - говорит николаевец.

- Я в первую очередь хочу отложить эти деньги на обучение, я сейчас учусь на факультете физвоспитания и спорта, а хочу в следующем году заочно учиться на «Менеджменте управления предприятиями». А также у меня есть проблемы со зрением и я давно хотел себе сделать коррекцию зрения, это достаточно дорогая операция, сейчас возможность ее сделать вырисовывается, - рассказал Павел.

Ранее парень засветился в третьем сезоне вокального конкурса «Х-Фактор», где покорил судей и зрителей своей открытостью. Но, не особо задержавшись в тренировочном лагере, Павел еще несколько лет подряд испытывал судьбу на различных предкастингах, которые проходили в Николаеве. Совсем недавно он занял третье место на Чемпионате Украины по легкой атлетике.