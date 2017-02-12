МБК «Николаев» на выезде проиграл одесскому БК «Бипа»

В воскресение, 12 февраля, в рамках украинской баскетбольной Суперлиги МБК «Николаев» на выезде уступил одесскому БК «Бипа».

Об этом сообщает пресс-служба МБК «Николаев».

Обе команды со старта продемонстрировали высокую точность бросков. Но у николаевцев при этом хорошо получались трехочковые. Тонченко, Онуфриев, Чемякин, Иванов попали 11 из 15 мячей с поля! Правда, в защите гости не слишком преуспели – 24:28.

В начале второго периода Иванов, Чемякин и Галенко довели разрыв в счете до 9 пунктов. Одесситы после тайм-аута заиграли энергичней. Однако и николаевцы не уступали им в этом. Но когда у хозяев площадки получились пару дальних бросков, да они выиграли с полдюжины подборов на щите соперников и таки довели свои атаки до результата на табло, преимущество николаевцев стало таять. Чемякин, Галенко, Иванов как могли отдаляли погоню до большого перерыва – 43:47.

После отдыха одесситы сохранили инициативу и уже на 3-й минуте вышли вперед в счете. Иванов, Чемякин, Онуфриев все с большим трудом и реже попадали в цель. Начались «качели», которые перестали подниматься со стороны гостей после результативного прохода Хохоника – 69:61.

В начале финишной прямой два мяча с фолами забивает Швец. Результативным проходом помог Лебединцев. «Минус 5» и… Пока удалось попасть в цель Иванову, одесситы к тому времени более чем вдвое увеличили запас прочности. А на два штрафных Чемякина засыпали корзину гостей новой серией мячей – 93:73.

«БИПА» – МБК «Николаев» – 93:73 (24:28, 19:19, 26:14, 24:12)

«БИПА»: Челован (9 очков, 5 подборов), Фандербурк (27 очков, 6 подборов, 3 перехвата), Волчанов (6 очков), Жуковский (8 очков), Артамонов (16 очков, 12 передач); Розенцвит (3 очка), Ткаченко (11 очков), Слипенчук (9 очков, 5 передач), Антонец, Ягодин, Кушниров (4 очка), Фурс. Главный тренер – Вадим Пудзырей.

МБК «Николаев»: Мусиенко, Тонченко (8 очков, 5 передач), Иванов (14 очков, 5 подборов), Онуфриев (15 очков), Чемякин (18 очков); Бобров, Хохоник (2 очка), Галенко (6 очков), Швец (8 очков, 6 подборов), Лебединцев (2 очка). Главный тренер – Сергей Кирлан.

Точность бросков (всего/точные): 2-хочковые: 29/50 – 19/43 3-хочковые: 8/22 – 9/16 Штрафные: 11/17 – 8/9 Подборы (свой/чужой щит): 38 (23/15) – 30 (24/6)

Напомним, накануне в ответном матче четвертьфинала Кубка Украины МБК «Николаев» в гостях проиграл южненскому «Химику» и выбыл из борьбы за Кубок.