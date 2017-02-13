Украинские паралимпийцы уверенно лидируют на Чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону

В воскресенье, 12 февраля, во втором дне соревнований Чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону в немецком городе Финстерау национальная паралимпийская сборная Украины завоевала 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали, чем закрепила свое лидерство в турнирной таблице.

Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.

По итогам двух дней соревнований сборная Украины имеет 17 медалей, из которых 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые и второй день подряд возглавляет турнирную таблицу Чемпионата.

Как отмечается, в категории «мужчины стоя» украинец Игорь Рептюх получил «золото», а его соперник по гонкам украинец Вовчинский –«бронзу».

В этой же категории у женщин Людмила Ляшенко стала чемпионкой мира, Александра Кононова завоевала серебряную награду, Ирина Буй — бронзовую.

В категории «мужчины сидя» первым стал Максим Яровой, который победил своих соперников из США и Норвегии.

У мужчин и женщин с нарушениями зрения — по одной серебряной награде у Уткина Юрия и Шишковой Оксаны.

Завтра, 13 февраля, все спортсмены будут отдыхать от соревнований, тренироваться и настраиваться на День Святого Валентина, 14 февраля, в который с 10 утра будут упражняться в биатлоне.