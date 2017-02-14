ЮниорБанк наградил Полигоновскую школу денежным призом за победу в конкурсе

ЮниорБанк наградил денежным сертификатом на сумму 2 тысячи гривен Полигоновскую общеобразовательную школу за победу в конкурсе «Новое поколение выбирает».

Об этом сообщили в пресс-офисе ПриватБанка в Николаеве.

Конкурс проходил среди школ Николаевской области. Школам-участникам нужно было снять ролик, в котором рассказать об интересах и предпочтениях молодого поколения: что нравится, что интересно, что привлекает внимание, что они ценят, а к чему безразличны. Конкурс проходил с октября по декабрь 2016 года. Проголосовать за понравившийся ролик можно было в социальной сети «Facebook», в группе «ЮниорБанк Николаев».

- Каждый взял от конкурса какой-то урок, и мы увидели какие у нас замечательные дети в школе, - рассказывает учитель Полигоновской общеобразовательной школы Елена Сенченко. - Такие мероприятия действительно объединяют не только учеников, но и всех, кто помогает им расти и становиться настоящими людьми.

- Конкурс «Новое поколение выбирает» проходит второй раз. На этот раз в конкурсе приняли участие 7 школ: Полигоновская школа, общеобразовательные школы №6, 7, 24, 34, 61 и Березнеговатская общеобразовательная школа, - рассказывает директор ЮниорБанка в Николаеве Наталья Стройнецкая. - Хотим поблагодарить всех участников, которые внесли свою частичку в создание видео работ. Мы увидели, насколько разнообразны интересы ребят. Они живут идеями, задачами, спортивны, здоровы духом и телом. Можем сказать с уверенностью, что будущее в надежных руках. Ответственно заявляем от всех взрослых: мы гордимся вами, наше молодое поколение.

Организатором конкурса выступил ЮниорБанк – социальный проект ПриватБанка. Миссия ЮниорБанка – показать, как устроен банк каждому ребенку страны. Обучающая программа ЮниорБанка состоит из экскурсий в отделения банка, уроков финансовой грамотности на базе общеобразовательных школ, бизнес-квестов и школы финансовой грамотности. Всю информацию об обучающих программах ЮниорБанка можно найти на официальном сайте: juniorbank.com.ua.