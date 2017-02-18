МБК «Николаев» дома уверено обыграл «Кремень»

МБК «Николаев» в рамках очередного тура Суперлиги сумел обыграть гостей из Кременчуга.

Об этом сообщили в пресс-службах Федерации баскетбола Украины и МБК «Николаев».

МБК «Николаев» - «Кремень» (Кременчуг) – 85:68 (18:17, 20:12, 29:18, 18:21) МБК: Онуфриев (19 очков), Швец (15+14 подборов), Чемякин (12+5 подборов), Иванов (12), Галенко (12), Мусиенко (5), Лебединцев (6+6 подборов), Тонченко (4+7 передач), Бобров, Хохоник. К: Хамзаев (18), Скрипец (16+7 подборов), Кожемякин (12).

Игра началась с активных действий по стороны «корабелов», которые и открыли счет в матче с линии штрафных. Однако «Кремень» не отпускал своих оппонентов, и на рывок «Николаева» отвечал своим. С самого начала второй десятиминутки Онуфриев и компания начали штурмовать кольцо гостей и это дало свои плоды. Уже через несколько минут после старта второго периода подопечные Сергея Кирлана имели преимущество в 10 баллов.

Во второй половине матча рисунок игры кардинально не изменился. «Кремень» усилиями экс-николаевца Кожемякина пытался сократить отставание, однако им не удалось достичь успеха благодаря трехочковым. Только 5 из 28 дальних попыток от «Кремня» достигли цели, что в сумме с проигранным подбором дало хозяевам преимущество +17 очков в концовке матча. Поэтому николаевцы добыли десятую победу в сезоне и прервали серию из собственных неудач.

Напомним, ранее сообщалось о финансовых проблемах и кадровых ротациях в МБК «Николаев».