Украинского бойца ММА, который хотел принять гражданство РФ, исключили из престижной организации UFC

Уроженец Красного Луча Никита Крылов был исключен из UFC - крупнейшей организации, которая проводит бои по правилам смешанных единоборств.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Руководство UFC приняло решение расторгнуть контракт со спортсменом, который уже исключен из рейтинга организации, в котором находился на 12-й строчке. Причины данного шага не уточняются. Стоит отметить, что Крылов провел под эгидой UFC 12 боев, из которых девять выиграл, а в трех потерпел поражение. При этом боец неоднократно высказывался в поддержку политики президента России Владимира Путина, а также хотел получить российское гражданство.

Напомним, ранее сообщалось, что боец украинского ММА-клуба послал в нокаут американца, принявшего российское гражданство.