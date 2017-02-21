В МФК «Николаев» на просмотре пять латиноамериканцев, на подходе – четверо африканцев

МФК «Николаев» 20 февраля провел двустороннюю игру, на которой просмотрел потенциальных новичков команды, в том числе и футболистов из Латинской Америки.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба, передает «Николаевский футбол».

В матче участвовали потенциальные новички ивуариец Мориса Пакоме и украинцы Сергей Алексанов, Артём Кулишенко (ранее играл за «Реал Фарма»), Евгений Недоля (ФК «Полтава») и Максим Щичка (воспитанник «Шахтёр»). Из-за травм не смогли принять участие в матче Дмитрий Назаренко, Дмитрий Сартина, Виталий Момот, Юрий Батюшин и Артём Бессалов. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу «зелёных». Голы на счету Артёма Кулишенко, Мориса Пакоме, Ваге Саркисяна и Виталия Павлова.

Как уточняют «Николаевские новости», на просмотре в МФК четверо игроков из Колумбии и один из Чили.

«Это молодые футболисты, имена которых вряд ли что-то скажут футбольным болельщикам, прибыли в Николаев 19 февраля и, возможно, на их игре сказались трудности с акклиматизацией. Как сообщил попечитель МФК «Николаев», депутат городского совета Сергей Кантор, который был инициатором приглашения в команду этих легионеров, еще двое игроков из Южной Америки прибудут в тренировочный лагерь в ближайшие дни. Также в команде ждут на просмотр четверых африканцев, которые неплохо зарекомендовали себя в чемпионатах своих стран», - пишет издание.

Отметим, что согласно Регламенту всеукраинских соревнований среди клубов ПФЛ, за «первоначальную» регистрацию одного легионера клубу нужно заплатить 150 тысяч гривен. В составе команды на поле во время матча первой лиги может находиться одновременно не более трех футболистов-легионеров. При этом в регламенте ничего не говорится относительно ограничений для клубов первой лиги на количество легионеров в заявке.