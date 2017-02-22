Николаевский паралимпиец завоевал четыре «золота» на чемпионате мира по лыжным гонкам

Николаевский паралимпиец Максим Яровой триумфально завершил свои выступления на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходит в немецком Финстерау.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Яровой является мастером спорта Украины международного класса и завоевал золотые медали трех лыжных гонках и одной гонке в биатлоне. Спортсмен вернулся в Николаев 21 февраля, его на вокзале встречали представители Николаевской ОГА, регионального центра «Инваспорт», специализированной детско-юношеской школы Паралимпийского резерва и физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Виктория», а также родные и друзья.