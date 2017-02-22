На сотрудника Казанковской колонии завели дело за передачу наркотиков заключенным, - прокуратура

В январе 2017 года в отношении младшего инспектора отдела надзора и безопасности Казанковской исправительной колонии на Николаевщине начато уголовное производство по факту передачи наркотиков в тюрьму.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или передача этих веществ в места лишения свободы»).

«Уже в этом году по результатам рассмотрения внесенных органами прокуратуры области документов прокурорского реагирования привлечено к дисциплинарной ответственности 10 должностных лиц учреждений исполнения наказаний, еще 6 документов реагирования находятся на рассмотрении. В 2016 году по фактам совершения должностными лицами уголовно-исполнительной службы общеуголовных преступлений начато 17 уголовных производств. По результатам судебного рассмотрения осуждены четыре должностных лица», - приводит статистику прокуратура.

Напомним, что в 2015 году сотрудника Казанковской исправительной колонии №93 задержали при попытке тайно пронести запрещенные вещества на территорию этого исправительного учреждения. Как стало известно позже, задержанный начальник отделения Казанковской исправительной колонии пытался пронести на территорию этого учреждения шприц с опием для заключенного.