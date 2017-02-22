На Николаевщине задержали воров металлолома, которые украли сейф с документами

В поселке Казанка на Николаевщине полиция задержала двух 35-летний мужчин, подозреваемых в краже сейфа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, о краже металлического сейфа из полуразрушенного предприятия в полицию сообщила 60-летняя директор этого учреждения. Женщина каждый день проводит осмотр помещения, которое длительное время не функционирует, и увидела, что дверь запасного входа выбита, а из одного из кабинетов исчез сейф с документами.

Полицейские установили злоумышленников благодаря сообщению гражданина, который купил сейф у мужчин, но усомнился, действительно ли его владельцем является один из «продавцов». Полиция нашла подозреваемых, которые признались в преступлении. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

А в Николаеве 20 февраля прохожие задержали вора, пытавшегося похитить ограды с могилы.

«На улице Гречишникова патрульные увидели двух мужчин, которые держали третьего и звали полицию. Выяснилось, что прохожие увидели, как неизвестный ломает забор на кладбище, поэтому задержали его на месте. Подозреваемый рассказал, что собирался сдать выломанное ограждение на пункт приема металла. Опросив мужчин, которые задержали 29-летнего злоумышленника, патрульные доставили его в отдел полиции», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина принес снаряд времен ВОВ на пункт приема металлолома.