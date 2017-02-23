В Бразилии арены недавней Олимпиады пришли в упадок и уже нуждаются в ремонте

Полгода, прошедшие с финала летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, олимпийские объекты простояли не только без дела, но и без минимального ухода. К концу зимы 2017 года почти каждая арена нуждается в серьезном ремонте.

Об этом сообщает «Трибуна».

Олимпийский парк безлюден – с высоты птичьего полета больше похож на заброшенную промзону.

Олимпийский водный стадион, где Майкл Фелпс выиграл свои последние олимпийские медали, получил прорехи – принимать соревнования здесь невозможно.

Это не задний двор базы снабжения, а арена «Кариока», где проходили соревнования по фехтованию.

Легендарная «Маракана» со стороны в порядке – в декабре Зико даже организовал здесь благотворительный матч. С января стадион обесточен за долги (более миллиона долларов). Оргкомитет Игр-2016 и управляющая компания спорят, кто должен платить и устранять дефекты.

Что будет, если не ухаживать за газоном и трибунами пару месяцев. Вандалы вырвали тысячи кресел.

Надпись на плакате: «Обслуживание бассейна приостановлено, мы вернемся в январе».

В Рио впервые за 112 лет разыграли олимпийские медали в гольфе, именно здесь. Поля обошлись в полтора десятка миллионов фунтов стерлингов. Но топ-игроки не едут в Рио – поэтому содержать территорию не на что.

Олимпийскому теннисному центру нашлось применение – пару недель назад арена приняла товарищеский матч по пляжному волейболу.

Напомним, ранее николаевская спортсменка Елена Буряк рассказывала, в каком состоянии была олимпийская деревня в Рио.