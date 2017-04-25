Николаевский боксер выиграл всеукраинский турнир среди юношей

Николаевский боксер Дмитрий Самбура завоевал золотую медаль на Всеукраинском открытом турнире памяти лётчика-космонавта П. Поповича, проходившем в городе Белая Церковь.

Об этом сообщили в Федерации бокса Николаевской области.

Николаевец одержал уверенную победу над своими соперниками – Давидом Резниковым из Полтавы, Денисом Рипко из Харькова, Романом Патратием из Винницы и Дмитрием Кулием из Львова. При этом Самбура выполнил норматив Мастера спорта Украины. Николаевского боксера к соревнованиям подготовил заслуженный тренер Украины Владимир Букалов. Всего в турнире принимали участие 90 сильнейших молодых боксёров Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что юные николаевские спортсмены добыли 25 медалей на чемпионате Украины по кикбоксингу.