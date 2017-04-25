Новым президентом МБК «Николаев» избрали генерала СБУ в отставке - он «унаследовал» долги клуба

Николай Бобров Новым президентом МБК «Николаев» избрали вице-президента этого клуба Николая Боброва.

Соответствующее решение приняли на собрании клуба, прошедшем 25 апреля в спортивной школе «Надежда».

По словам уже бывшего президента МБК Бориса Безкоровайного, он уступил место во главе клуба Боброву. При этом у клуба остаются долги по зарплате перед баскетболистами, которые перешли «в наследство» от Безкоровайного Боброву. На нужды клуба в год нужно порядка 5 миллионов гривен, Безкоровайный говорит, что пока что можно гарантировано рассчитывать на 1 миллион гривен.

Кандидатуру Боброва выдвинул президент федерации баскетбола Николаевской области Александр Раевский, против нее выступил директор МБК «Николаев» Сергей Гладырь, который поспорил с Бобровым. Гладырь сказал, что хотя Бобров был пять лет вице-президентом МБК, он не помнит, чтобы Бобров помогал клубу. В ответ на это Бобров сказал, что у Гладыря плохая память. Гладырь потребовал предоставить конкретные гарантии, а не обещания, но в итоге все закончилось еще одним его спором – на этот раз с Раевским.

Справа - Борис Безкоровайный Кирилл Горбуров

В итоге из 14 присутствовавших на собрании членов клуба 9 поддержали кандидатуру Боброва (еще три голоса против и двое воздержались) и он был избран новым президентом МБК. Вице-президентом клуба избрали депутата Николаевского городского совета от «Блока Петра Порошенко» Кирилла Горбурова, а Безкоровайный получил место в правлении клуба. Также принято решение, что ориентировочно 1 августа опять проведут собрание, на котором Бобров отчитается о своих успехах во главе клуба.

Бобров во время своего выступления заявил, что у него есть письма от двух организаций, которые согласны стать спонсорами МБК, также он говорит, что заручился поддержкой мэрии Николаева и Николаевской ОГА. И Бобров, и президент федерации баскетбола Александр Раевский утверждают, что есть еще один спонсор, имени которого пока не будут называть.

- Этот человек будет серьезно помогать клубу, - сказал Раевский и отметил, что не уверен, что спонсор будет помогать клубу открыто.

Также Раевский отметил, что на следующей неделе он, Бобров и неназванный спонсор проведут встречу с президентом Федерации баскетбола Украины Михаилом Бродским, на которой обсудят вопросы поддержки МБК «Николаев».

В то же время баскетболисты «Николаева» подняли вопрос, когда с ними рассчитаются по зарплате. Бобров говорит, что долги погасят до начала следующего сезона, т.е. до сентября-октября этого года.

Как известно, Николай Бобров дважды был начальником Управления СБУ в Николаевской области (в 2003-2005 и 2010-2012 годах), начинал службу в Николаеве, в свое время руководил отделом «К» и носит чин генерал-майора. Также ранее Бобров был начальником управления СБУ в Донецкой области. В 2012 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович наградил Николая Боброва орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2015 году Бобров попал в люстрационный список от Николаевской области. Отметим, что Николай Бобров сейчас является председателем Николаевского областного отделения Федерации охотничьего собаководства Украины.