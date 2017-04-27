МФК «Николаев» против «Динамо» в полуфинале Кубка Украины. Фоторепортаж

Николаевская команда в историческом для себя полуфинале Кубка Украины оказала достойное сопротивление киевскому «Динамо», но класс чемпионов страны оказался сильнее.
МФК «Николаев» - «Динамо» - 0:4
МФК: Чумак – Сартина, Назаренко, Павлов, Кошелюк – Бессалов, Ковалев, Куценко (78, Батюшин), Алексанов, Кулишенко (46, Дударенко) – Пакоме (90, Морозов).
ДК: Рудько – Вида, Кадар, Очигава, Антунеш (69, Кравченко), Морозюк, Яромоленко, Цыганков (65, Гармаш), Сидорчук (63, Буяльский), Рыбалка, Яремчук.
Голы: 45, 80, 90+1, Ярмоленко, 61, Кадар.
Предматчевая разминка динамовцев
Гол киевлян из офсайда, который не засчитали
"Второй ярус" николаевского стадиона - горка над трибунами
Николаевские ультрас - одного из них полиция пытается поймать, чтобы он не выбежал на поле
Ультрас киевлян, как и николаевцы использовали много пиротехники
В перерыве наградили ветеранов николаевского футбола (среди которых затесался депутат Жайворонок, бывший подсудимым в деле о взяточничестве).
В ложе почетных гостей встретились бывший и действующий мэры Николаева - Юрий Гранатуров (слева) и Александр Сенкевич (справа), а также вице-губернатор Вячеслав Бонь (разводит руками).