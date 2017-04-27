МФК «Николаев» против «Динамо» в полуфинале Кубка Украины. Фоторепортаж

Николаевская команда в историческом для себя полуфинале Кубка Украины оказала достойное сопротивление киевскому «Динамо», но класс чемпионов страны оказался сильнее.

МФК «Николаев» - «Динамо» - 0:4 МФК: Чумак – Сартина, Назаренко, Павлов, Кошелюк – Бессалов, Ковалев, Куценко (78, Батюшин), Алексанов, Кулишенко (46, Дударенко) – Пакоме (90, Морозов). ДК: Рудько – Вида, Кадар, Очигава, Антунеш (69, Кравченко), Морозюк, Яромоленко, Цыганков (65, Гармаш), Сидорчук (63, Буяльский), Рыбалка, Яремчук. Голы: 45, 80, 90+1, Ярмоленко, 61, Кадар.

Артур Рудько Португалец Виторину Антунеш Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко

Предматчевая разминка динамовцев

Судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль Защитник сборной Хорватии и киевского "Динамо" Домагой Вида

Главный тренер николаевцев Руслан Забранский и его ассистент Сергей Бугай Наставник киевлян Сергей Ребров

Сергей Алексанов против Николая Морозюка Сергей Сидорчук против обороны МФК

Гол киевлян из офсайда, который не засчитали

"Второй ярус" николаевского стадиона - горка над трибунами

Один их самых перспективных украинских футболистов Виктор Цыганков Венгр Тамаш Кадар, отличившийся голом бисиклетой

Во время матча включили освещение Ярмоленко реализует спорный пенальти

Николаевские ультрас - одного из них полиция пытается поймать, чтобы он не выбежал на поле

Ультрас киевлян, как и николаевцы использовали много пиротехники

В перерыве наградили ветеранов николаевского футбола (среди которых затесался депутат Жайворонок, бывший подсудимым в деле о взяточничестве).

Инвестор МФК Сергей Кантор и вице-мэр Юрий Степанец Президент Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров (слева)

В ложе почетных гостей встретились бывший и действующий мэры Николаева - Юрий Гранатуров (слева) и Александр Сенкевич (справа), а также вице-губернатор Вячеслав Бонь (разводит руками).