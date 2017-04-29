В Николаеве состоится детско-юношеский турнир по джиу-джитсу

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В воскресение,30 апреля, в Николаеве в спортзале 79-й ОДШБр (проспект Героев Украины (бывш. Героев Сталинграда) остановка «Гвардейская») состоится открытый детско-юношеский турнир по джиу-джитсу. 

Об этом сообщают организаторы соревнований. 

В соревновании принимают участие клуб «Катран» (город Херсон), MMА CLUB NIKOLAEV (город Николаев) и клуб боевых искусств «Татикадзе» (город Николаев). 

«Приходите сами и приводите детей! Отличная возможность не только посмотреть выступления, но и стать членом клуба»,  говорится в сообщении. 

Начало соревнований в 10:00. Вход свободный. 

Анатолий Чубаченко

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