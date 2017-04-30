Члены национальной сборной по футболу среди ветеранов в рамках тура посетили николаевских десантников

В субботу, 29 апреля, в гостях у николаевских десантников побывали футболисты Национальной сборной по футболу среди ветеранов.

Об этом сообщает пресс-служба 79-й десантно-штурмовой бригады Николаева на своей странице в Facebook, передает «Николаевский футбол»

Гостей встречали представители командования части, а также спортсмены бригады - члены сборной по мини-футболу, победители соревнований по рукопашному бою и кросфиту.

Столичные спортсмены в рамках тура в поддержку мира сыграли два матча в Херсоне, поддержали военных и, находясь в Николаеве, с товарищеским визитом прибыли в николаевских десантников.

«Гости почтили память павших крылатых пехотинцев части возложением цветов к Мемориалу Памяти. Далее - обмен флагами и автографами, символикой, время для памятных фото. Профессионалы спортивного поля и профессионалы-защитники нашли немало тем для разговоров», - говорится в сообщении.

Легенды отечественного футбола вручили представителям части футбольный мяч в честь поддержания спортивных традиций в бригаде и в знак уважения к вкладу николаевских десантников в борьбу за мир и независимость Украины.

Напомним, ранее николаевские десантники на футбольном поле сразились с ветеранами киевского «Динамо».