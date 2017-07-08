Николаевская спортсменка выиграла чемпионат Украины по прыжкам в высоту

Николаевская спортсменка Оксана Окунева уверенно выиграла «золото» чемпионата Украины по легкой атлетике в прыжках в высоту.

Об этом сообщает сайт «Xsport».

Участница Олимпийских игр-2016 в своей лучшей попытке взяла высоту 197 сантиметров, оставив позади сильных конкуренток. Ирина Геращенко с результатом 192 см заняла второе место, третьей стала Юлия Левченко, которая прыгнула на 189 см. Еще одна представительница Николаевской области - Юлия Чумаченко - заняла седьмое место на чемпионате с результатом в 183 сантиметра.

Напомним, ранее сообщалось, что Оксана Окунева завоевала серебряную медаль на соревнованиях в Финляндии.