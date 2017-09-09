Сборная Украины по баскетболу проиграла Словении и вылетела с Евробаскета

Сборная Украины по баскетболу в 1/8 финала Евробаскета не смогла победить Словению – 55:79 и покинула турнир.

Об этом сообщает «Трибуна».

Словения – Украина 79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12) С: Дончич (14 + 10 подборов + 6 передач), Блажич (8), Видмар (8), Драгич (5), Мурич (2), Рэндолф (21), Препелич (14), Николич (4), Чанчар (3). У: Лукашов (9), Липовый (6), Кравцов (4), Конев (2), Корниенко (2), Пустозвонов (11), Бобров (8 + 5 потерь), Зайцев (5), Кольченко (4), Пустовой (4 + 10 подборов), Отверченко.

Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Синан Эрдем Доум». Отметим, что это уже шестое кряду поражение украинской сборной в личных встречах со Словенией. Украина смогла переиграть словенцев лишь в заключительной четверти, но на общий результат это не повлияло. Только один игрок сборной Украины смог набрать более 10 очков – Пустозвонов (11).