Николаевская прыгунья в высоту Окунева во Франции завоевала «золото»

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Оксана Окунева
В французском Анже завершился традиционный турнир легкоатлетических команд. Там состязалась и николаевская прыгунья в высоту Оксана Окунева, которая в составе сборной Украины стала обладательницей золотой награды.  

Об этом сообщают «Николаевские новости».

Для победы Окуневой понадобился прыжок на 188 см. Николаевская спортсменка боролась не только с соперницами, но и с холодным осенним дождем.

У украинцев в активе еще пять бронзовых наград, а это в итоге шестое командное место. А победителями прогнозируемо стали американские легкоатлеты.

9 сентября. Анже (Франция). Легкоатлетический командный турнир DecaNation. Общий зачет.

1 США  - 122 очка;
2. Франция – 103;
3. Польша – 95;
4. Япония – 80;
5. Сербия – 76;
6. Украина – 65;
7. Китай – 25.

Прыжки в высоту. 

1. Оксана Окунева (Украина, Николаев) – 1.88;
2. Элизабет Паттерсон (США) – 1.85;
3. Мария Вукович (Сербия) – 1.82.

Напомним, накануне Окунева на Всемирной Универсиаде также завоевала золотую награду

Анатолий Чубаченко

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