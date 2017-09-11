Николаевская прыгунья в высоту Окунева во Франции завоевала «золото»

В французском Анже завершился традиционный турнир легкоатлетических команд. Там состязалась и николаевская прыгунья в высоту Оксана Окунева, которая в составе сборной Украины стала обладательницей золотой награды.
Об этом сообщают «Николаевские новости».
Для победы Окуневой понадобился прыжок на 188 см. Николаевская спортсменка боролась не только с соперницами, но и с холодным осенним дождем.
У украинцев в активе еще пять бронзовых наград, а это в итоге шестое командное место. А победителями прогнозируемо стали американские легкоатлеты.
9 сентября. Анже (Франция). Легкоатлетический командный турнир DecaNation. Общий зачет.
1 США - 122 очка;
2. Франция – 103;
3. Польша – 95;
4. Япония – 80;
5. Сербия – 76;
6. Украина – 65;
7. Китай – 25.
Прыжки в высоту.
1. Оксана Окунева (Украина, Николаев) – 1.88;
2. Элизабет Паттерсон (США) – 1.85;
3. Мария Вукович (Сербия) – 1.82.
Напомним, накануне Окунева на Всемирной Универсиаде также завоевала золотую награду.