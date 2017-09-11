Николаевская прыгунья в высоту Окунева во Франции завоевала «золото»

Оксана Окунева В французском Анже завершился традиционный турнир легкоатлетических команд. Там состязалась и николаевская прыгунья в высоту Оксана Окунева, которая в составе сборной Украины стала обладательницей золотой награды.

Об этом сообщают «Николаевские новости».

Для победы Окуневой понадобился прыжок на 188 см. Николаевская спортсменка боролась не только с соперницами, но и с холодным осенним дождем.

У украинцев в активе еще пять бронзовых наград, а это в итоге шестое командное место. А победителями прогнозируемо стали американские легкоатлеты.

9 сентября. Анже (Франция). Легкоатлетический командный турнир DecaNation. Общий зачет.

1 США - 122 очка;

2. Франция – 103;

3. Польша – 95;

4. Япония – 80;

5. Сербия – 76;

6. Украина – 65;

7. Китай – 25.

Прыжки в высоту.

1. Оксана Окунева (Украина, Николаев) – 1.88;

2. Элизабет Паттерсон (США) – 1.85;

3. Мария Вукович (Сербия) – 1.82.

Напомним, накануне Окунева на Всемирной Универсиаде также завоевала золотую награду.