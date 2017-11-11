В Николаеве полторы сотни юношей сошлись в решающих боях по греко-римской борьбе за Кубок Украины

В субботу, 11 ноября, в стенах Дворца спорта «Трудовые резервы» сошлись в поединках участники Кубка Украины по греко-римской борьбе среди юниоров, который проходил под патронатом председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

На чемпионат съехались более 150 спортсменов из 19 областей Украины, в том числе и из Донецкой и Луганской. В свою очередь, Николаевщину представляли 12 спортсменов, и по словам тренера команды, у них есть все шансы завоевать кубок. К слову, до начала соревнований в зале царила дружественная атмосфера – борцы вместе тренировались и помогали друг другу в разминке.

Посмотреть на бои пришло немало людей – трибуны были почти полностью заполнены, а многие спускались наблюдать вниз, к коврам. Поддержать николаевскую сборную пришли и представители николаевского политического бомонда: и.о. мэра Татьяна Казакова, вице-мэр Евгений Шевченко, заместитель губернатора Вячеслав Бонь, «спортивные управленецы» Олег Машкин и Александр Садовский, депутаты горсовета Юрий Гранатуров и Сергей Танасов, а также глава администрации Центрального района Александр Береза.

Когда подошла пора начинать, организаторы предоставили право открывать чемпионат Алексею Савченко, который пофилософствовал на тему того, ради чего нужно тренироваться и совершенствовать свои навыки.

«Только в бою человек может понять - воин он или нет. Каждый день мы тренируемся, чтобы когда-то в нашей жизни произошло так, чтобы все знания, все умения, которые мы получили, помогут нам одержать победу. Нашу победу над врагом, над ленью, нашу победу за наше будущее. Много раз я стоял на ковре, многократно принимал участие в различных соревнованиях. Всегда с чем-то я был согласен, с чем-то нет. Сетовал на судейство, на оргкомитет. Но на это не надо обращать внимание, надо думать о том, кем вы хотите стать, зачем вам ваша жизнь и чего оно стоит», – подчеркнул глава области.

После торжественного открытия на ковры вышли бойцы, которые тут же сошлись в ожесточенных поединках. В их боях было видно одно желание – победить. Очевидно, что именно это стремление позволяло некоторым «аутсайдерам» переламывать ход боя и без единого поражения побеждать противника.

Директор НТРЗ Вячеслав Симченко и и.о. мэра Татьяна Казакова Вице-мэр Евгений Шевченко

Стоит отметить, что чемпионат будет длиться два дня и, по итогам каждого из них будут определяться чемпионы, которые получат возможность попасть в сборную Украины по греко-римской борьбе.