МФК «Николаев» проиграл «Нефтянику» из-за чудовищной ошибки и десятка нереализованных моментов

В матче 21-го тура первой лиги МФК «Николаев» в гостях проиграл «Нефтянику».

Об этом сообщает «Николаевский футбол».

«Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка) – МФК «Николаев» - 1:0 Н: Солдатенко, Швец, Корж, Билык, Власюк, Передистый, Поднебенной, Суханов (Лапин, 90), Кателин, Цюцюра (Скакун, 90+3), Яременко (Данкович, 90+4). МФК: Важинский, Попов, Чучман, Назаренко, Алексанов, Лучик, Заричнюк (Яворский, 69), Ковалев, Рогозинский, Берко, Сикорский. Гол: Яременко, 25. Предупреждения: Яременко, 9, Передистый, 31, Билык, 35, Кателин, 38, Попов, 45+2, Швец, 62, Алексанов, 79, Суханов, 88, Рогозинский, 88.

Дождливая погода сделала из газона в Ахтырке грядку, на которой тяжело было совладать с мячом, но это не может оправдать все ошибки МФК. В атаке николаевцы полностью доминировали, закрывали «Нефтяник» на его половине поля, но так и не забили. Два попадания в штангу, несколько мощных ударов, с которым справился Солдатенко, и как минимум два чудовищных промаха с отличных позиций. «Николаев» должен был побеждать 5:0, но из-за халатности и ошибок в атаке так ни разу не забил.

Футболисты «Нефтяника» могли забить и сами себе: их вратарь сначала ошибся на выходе, а затем отбил мяч в сторону своих ворот, но защитник хозяев вынес мяч с ленточки ворот. Этот же защитник через несколько секунд еще раз вынес мяч с линии ворот после добивания «Николаева».

Решающим стал гол Яременко в первом тайме. Ковалев и Назаренко не смогли совладать с мячом, тот откатился в Важинскому, но он почему-то выпустил мяч из рук и тот достался Яременко. Футболист хозяев поля не мог не воспользоваться таким подарком.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря Сикорскому МФК «Николаев» разгромил «Черкасский Днепр».