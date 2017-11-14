«Нужны конкретные изменения, как минимум кадровые», – глава «Лиги уличного футбола» о ФФНО

Александр Степанов Глава «Лиги уличного футбола» Александр Степанов считает, что Федерация футбола Николаевской области нуждается в кадровых изменениях.

Такое мнение он высказал в интервью интернет-изданию «Мой город», передает «Николаевский футбол».

По его словам, в районах области даже представители власти не хотят заниматься организацией футбольных турниров.

– Людям, которые не несут в этом выгоды, увы, неинтересно заниматься развитием футбола. Но это априори проигрышная тактика, потому что у нас нет стратегии развития футбола как профессионального, так и дворового. Сколько в городе мы задавали этот вопрос профильному вице-мэру Евгению Шевченко, ни разу еще не получили ответ. Когда нам зимой говорят, мол, мы вас не пустим в зал даже за деньги, потому что вы просто убьете зал… Мы говорим, что это же бюджетное учреждение, тем более, что мы готовы заплатить за аренду, но нас все равно не пускают. Это и есть главная цель нашей организации – чтобы молодежь играла в футбол, – отметил Степанов.

По его словам, 22 ноября состоятся очередные перевыборы в областной федерации футбола, и «Лига уличного футбола», которая является коллективным членом федерации, также будет принимать участие в голосовании.

– Ожидать многого нельзя, потому что сейчас идет много грязной волокиты. Самое печальное то, что, увы, много районных федераций не имеют собственного мнения, не имеют четкой позиции и самостоятельности. Нам известно, что в определенных районах области, в том же Еланецком районе, в Очаковском, в Первомайске, там власть влияет и давит на глав федераций, говорит им, что делать, и за кого им голосовать на предстоящей конференции. Хотя власть взамен абсолютно ничем не помогает. Допустим глава Еланецкой РГА Елена Посашкова, глава Казанковской РГА Ольга Жорова диктуют свои правила. В Новоодеском районе конфликт. Но? если посмотреть на турниры, на чемпионаты, никаких действий не видно – там районы голые. Все не то, что стоит на месте, там все деградирует, и при этом районы поддерживают старое руководство областной федерации, – добавляет глава «Лиги уличного футбола».