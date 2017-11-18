Матч украинской теннисистки признали лучшим в прошлом сезоне

Матч первой ракетки Украины Элины Свитолиной против француженки Каролин Гарсия в четвертьфинале турнира в Пекине признан лучшим в прошедшем сезоне WTA.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Эта встреча проходила 3,5 часа и завершилась в пользу Гарсии – 6:7, 7:5, 7:6. В решающем сете Элина дважды выходила подавать на победу, но в итоге Каролин удалось победить в тайбрейке.

Свитолина и Гарсия в лучшем матче сезона по версии WTA на двоих организовали 19 брейков. Украинка упустила 12 брейк-поинтов, а француженка 6. Гарсия совершила 60 виннеров (67 невынужденных ошибок), Свитолина отметилась 31 активно выигранным розыгрышем и допустила 42 невынужденных ошибки.

Минувший сезон – самый успешный в карьере украинки. Элина завершила год в статусе шестой ракетки мира и выиграла пять турниров – в Дубае, Тайбэе, Стамбуле, Риме и Торонто.