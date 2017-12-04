Николаевский спорстмен Абраменко одержал вторую победу на Кубке Европы по фристайлу

Александр Абраменко Николаевский 29-летний фристайлист Александр Абраменко одержал еще одну победу на соревнованиях Кубка Европы по фристайлу, который проходил с 1 по 2 декабря в финском городе Рука.

Об этом сообщают в Министерстве молодёжи и спорта Украины.

Напомним, что по итогам первого дня соревнований Абраменко набрал 233.10 очков и получил золотую медаль в дисциплине «лыжная акробатика».

На следующий день спортсмен поднялся на высшую ступень пьедестала в этой же дисциплине с общей суммой 230,62 балла.

Стоит отметить, что уроженец города Первомайск Николаевской области Александр Абраменко является мастером спорта международного класса Украины.

Ранее сообщалось, что николаевский фристайлист Абраменко стал обладателем Хрустального глобуса в лыжной акробатике на Кубке мира.